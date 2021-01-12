Волгоград, , 12:06 — REGNUM В Волгоградской области 12 января подтверждено 260 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 5387 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В лечебных учреждениях находятся 5355 взрослых и 32 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1405 пациентов. Всего в регионе подтверждён 38 тыс. 561 случай заражения инфекцией, выздоровели 36 тыс. 637 человек, из них 262 выписаны за сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 519 человек.