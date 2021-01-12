Псков, , 12:03 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявили 245 зараженных коронавирусом, что на 16 случаев больше, чем сутками ранее. Вместе с тем региональным властям удалось ликвидировать два активных очага заражения. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Сначала пандемии в Псковской области выявлено 26 284 инфицированных, из них 13 740 выздоровели, в том числе 135 были выписаны за последние сутки. Умерли от ковида 107 жителей, в том числе один новый летальный исход был зарегистрирован за прошедшие сутки.

Вместе с тем, региональным медикам удалось ликвидировать два очага коронавируса — в Псково-Печерском монастыре и администрации Порховского района.

«Всего в регионе остаются активными восемь очагов: Порховский маслосырзавод, санаторий Хилово, Первомайский психоневрологический интернат, Порховский РЭС Псковского филиала электросетевой компании, Дновский психоневрологический интернат, Святогорский мужской монастырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов», — уточнили в оперштабе.

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