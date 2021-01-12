Москва, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5001 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 355 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 4646 заражений. Госпитализация потребовалась 1711 пациентам.

За сутки вылечились от коронавирусной инфекции 6778 пациентов, всего справились с болезнью с начала пандемии 708 568 человек.

Также за сутки в Москве зафиксировано 72 летальных исхода.