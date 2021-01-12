Лондон, , 11:53 — REGNUM В игру Forza Horizon 4 добавят три новых автомобиля. Об этом 12 января сообщила «Игромания».

В проект добавят Corvette C8, Camaro IROC-Z и Honda S800. Все три автомобиля станут доступны в Forza Horizon 4 уже 14 января 2021 года.

Напомним, Forza Horizon 4 — это аркадный гоночный симулятор, разработанный британской студией Playground Games. Его релиз состоялся в октябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Игрок-снайпер установил новый рекорд в Breath of the Wild

Читайте развитие сюжета: Недобросовестные игроки в Hearthstone нашли новый способ одерживать победу