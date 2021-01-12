Намъянджу, , 12:07 — REGNUM В Южной Корее расследуют три предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что расследование проходят на фермах в уезде Косон провинции Канвондо и Муджу провинции Чолла-Пукто, а также в городе Намянджу провинции Кёнгидо, где выращивают порядка 38 тыс. кур-несушек.

Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с ноября 2020 года на территории ЮЖной Кореи подтверждён 51 случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8.

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