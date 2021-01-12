Рязань, , 11:53 — REGNUM Ещё 122 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области 12 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 523 пациента с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Всего в Рязанской области подтверждено 19 тыс. 727 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 17 тыс. 908 человек, в том числе 94 выписаны за сутки.

В тяжёлом состоянии в больницах 70 пациентов, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.