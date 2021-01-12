Париж, , 11:58 — REGNUM Более половины жителей Франции не одобряют военную антитеррористическую операцию Парижа «Бархан» в Мали. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения (Ifop) и опубликованный во вторник, 12 января.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1005 человек, спустя 7 лет после начала операции, целью которой является борьба с местными террористическими группировками, 51% опрошенных не поддерживают военное вторжение Франции в Мали. 49% жителей Франции придерживаются противоположного мнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января двое французских военнослужащих погибли при взрыве в Мали.

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