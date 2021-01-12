Ульяновск, , 11:46 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё 245 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, за сутки нет летальных исходов. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 12 января, в регионе всего лабораторно подтверждено 39 369 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 245.

Вылечились от COVID-19 в Ульяновской области 35 879 человек, из них за последние сутки — 240 пациентов. Доля выздоровевших превышает 91,13% (от общего числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом). В настоящее время в регионе насчитывается 3016 активно больных COVID-19.

Новых летальных исходов в регионе нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 474 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области медицинским учреждениям передали 57 новых автомобилей, в том числе микроавтобусы. Их направят в больницы и фельдшерско-акушерские пункты для работы с инфекционными больными в период пандемии коронавируса. Власти поясняют, что это позволит сократить время ожидания скорой медицинской помощи.