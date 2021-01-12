Краснодар, , 11:44 — REGNUM В Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 196 человек, данные за минувшие сутки опубликовал 12 января региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 11 января, сообщалось о 193 новых носителях коронавируса.

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»В Краснодаре заболели 60 человек, в Темрюкском районе — 16, в Белореченском районе — 10, в Абинском и Приморско-Ахтарском районах заболели по девять человек, в Горячем Ключе и Кореновском районе — восемь, в Армавире — семь, в Анапе, в Кавказском и Тбилисском районах — по 6 заразившихся, в Апшеронском — пять», — уточнили в оперштабе.

За весь период пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом было подтверждено у 29 986 человек, выздоровели на данный момент 20 365 пациентов. Скончались 1 113 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В стационарах региона на 12 января в тяжёлом состоянии находятся 122 человека: 118 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо на ЭКМО.