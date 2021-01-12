Барнаул, , 11:44 — REGNUM Республика Алтай и Алтайский край вошли в десятку субъектов российского рейтинга с самой высокой долей выздоровевших пациентов с коронавирусом. Такие данные за период с 30 декабря по 12 января приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По итогам двух недель общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 32 000. На 12 января в регионе здоровы 32 710 (93%) из 35 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Число пациентов, которые справились с коронавирусом по итогам прошедших 14 дней увеличилось на 2 893 человека, а коэффициент увеличился на 1 пункт и составил 93%. Таким образом, доля пациентов, победивших коронавирус в регионе увеличилась впервые за месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 004 человека, +88 за последние сутки) и ОРВИ (18 241 человек, +290 за последние сутки).

Читайте также: Жертвами коронавируса стали ещё 11 жителей Алтая