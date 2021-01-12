Пермь, , 11:42 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтверждена смерть девяти человек по причине COVID-19. Кроме того, 14 носителей коронавируса скончались от сопутствующих заболеваний. Информация об этом опубликована 12 января на портале permkrai.ru.

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На сегодняшний день в COVID-центрах Прикамья находятся 1625 пациентов, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе скончались 2174 носителя коронавируса. В 1254 случаях причиной смерти медики называют коронавирусную инфекцию, в 920 — сопутствующие заболевания.

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