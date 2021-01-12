Пермь, , 11:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 287 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают 56 человек, в амбулаторных условиях под наблюдением медиков 231 человек, сообщает 12 января пресс-служба краевой администрации.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, коэффициент распространения — 0,98 (на 11 января — 0,96). Добавим, суточный показатель выявленных фактов заражения на 11 января составлял 285.

Стоит отметить, что число выздоровлений за сутки (на 12 января) превысило суточный показатель выявленных случаев заражения: 357 против 287.

С конца марта в регионе зарегистрировано 34 236 носителей коронавируса. Выздоровели 27 576 человек. От COVID-19 скончались 1254 человека.

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