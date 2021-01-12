Женева, Швейцария, , 11:47 — REGNUM Чрезвычайные запасы вакцины от лихорадки Эбола сформированы на территории Швейцарии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и её партнерами. Об этом говорится в сообщении ВОЗ, распространённом 12 января.

Запасы в объёме 6890 доз созданы на случай вспышки этой болезни в любой стране. Вакцину смогут срочно отправить при поступлении запроса, она «складирована в Швейцарии и готова к отправке».

Решение об отправке вакцины примут за 48 часов, а поставки в целом займут до семи дней. В дальнейшем запасы могут довести до 500 тыс. доз.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал создание такого резерва примером солидарности, научного подхода и сотрудничества, и подчеркнул, что пандемия нового коронавируса напомнила «о невероятной силе вакцин в спасении жизней».