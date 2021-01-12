Москва, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства России. Об этом 12 января сообщает официальный сайт правительства.

Указано, что в аппарате начнут работу семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики, а также сводно-аналитическое управление правительства. Ряд структурных единиц упраздняются. В их число вошли департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, департамент регионального развития и инфраструктуры.

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Кроме того, будет проведена реорганизация департамента сопровождения законопроектной деятельности в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда в рамках реформы государственного аппарата. Данную реформу планируется завершить к апрелю 2021 года.