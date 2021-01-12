Черкесск, , 11:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт многомиллионного хищения при получении субсидий на сельскохозяйственные работы. В мошенничестве подозревают фермера, нанесшего ущерб государству на сумму свыше 48 млн рублей, сообщили 12 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установлено, в 2015—2016 годах генеральный директор коллективного фермерского хозяйства «Урожайное» подал в минсельхоз республики документы, из которых следовало, что он претендует на частичное возмещение затрат при покупке семенного картофеля и проведение работ по гидромелиорации. На основании этих фиктивных данных фермеру перечислили на расчетный счет 48 млн рублей.

Однако оказалось, что злоумышленник легализовал эти средства путем покупки товаров и оплаты услуг. По выявленному преступлению было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. В настоящее время злоумышленника ждет суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии выявлен факт хищения одним из фермеров 12 млн рублей при получении субсидий на строительство и приобретение ГТС, мелиоративных систем и техники.

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