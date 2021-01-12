Красноярск, , 11:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 17 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 1887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 января в регионе выявлено 50 334 носителя коронавируса, выздоровели 46 000 человек.

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