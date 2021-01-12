Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 90 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 12 января, в республике с начала пандемии официально выявлено 17 545 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 90.

Переболели COVID-19 в республике 15 847 человек, доля выздоровевших превышает 90,3%. Из них за последние сутки вылечились 68 пациентов.

Так же в Чувашии зарегистрировано ещё 11 летальных исходов от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике умерли 654 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала января количество проводимых суточных исследований на коронавирус выросло с 702 до 2072, вернувшись к нормативным показателям. На SARS-CoV-2 будут тестировать амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ.