Брюссель, , 11:35 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), являющееся лекарственным регулятором Евросоюза, получило заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом 12 января сообщается на сайте ЕМА.

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"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оценка данного препарата будет проходить в ускоренные сроки. При этом отмечается, что заключение о регистрации может быть выдано уже к 29 января в случае, если представленные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины будут достаточно надежны и полны, а любая дополнительная информация, необходимая для завершения оценки, будет предоставлена незамедлительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 производства американской компании Pfizer поступила в Киргизию для поведения испытаний.