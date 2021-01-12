Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Игру Mavel Ultimate Alliance 2 вернули в продажу в европейском и австралийском магазине PS Store. Об этом 11 января сообщила «Игромания».

Причина возвращения игры в продажу пока не сообщается. На PC и Xbox One она всё ещё недоступна.

Напомним, в 2016 году Activision перевыпустила игры серии Marvel Ultimate Alliance для PC, PS4 и Xbox One. Однако уже в 2018 году их убрали из всех онлайн-магазинов.

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