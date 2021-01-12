Воронеж, , 11:28 — REGNUM В Воронежской области подтверждён 391 новый случай заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 12 января региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 11 января, было выявлено 392 носителя.

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Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 50 888 человек. Выздоровели из них 45 268, из них 131 пациент был выписан за минувшие сутки.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано сразу 17 смертей среди пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло уже 1 473 человек.