Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Социальная сеть Facebook намерена удалять со своей платформы сообщения, в которых содержатся призывы «остановить воровство» (stop the steal) — фраза, «популярная среди сторонников бездоказательных заявлений» действующего президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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В компании пояснили, что этот шаг является частью комплекса мер по борьбе с дезинформацией и подстрекательствами к насилию в преддверии инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена.

Это заявление стало одной из новых мер, объявленных технологическими гигантами в попытке сдержать дальнейшие беспорядки после нападения на Капитолий США на прошлой неделе, пишет The Washington Post. Аналогичные меры будут применяться в социальной сети Instagram, которой также владеет Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января стало известно, что социальные сети Instagram и Facebook на сутки заморозили аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне. По словам руководства Facebook, заморозка аккаунта Трампа стала результатом двух нарушений политики социальной сети, допущенных пользователем.

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Позднее основатель этой соцсети Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США.