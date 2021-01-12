Красноярск, , 11:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 315 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 января в оперштабе региона.

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Всего на сегодняшний день в Красноярском крае выявлено 50 334 носителя коронавируса. Выздоровели 46 000 человек, в том числе 550 — за прошедшие сутки.

В Красноярском крае проведено 2 132 360 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Красноярском крае было подтверждено 316 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 450 человек.

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