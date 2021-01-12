Пекин, , 11:26 — REGNUM Курьерский сектор экономики Китая стремительно рос в декабре текущего года, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Индекс развития экспресс-доставки в Китае достиг отметки 298,7 пункта в декабре, что на 43,5% больше в годовом исчислении, сообщили в Государственном почтовом бюро КНР. Субиндексы масштаба развития, качества услуг и тренда развития выросли на 39,5%, 65,9% и 11,3% соответственно в годовом исчислении, отметили в бюро.

Индустрия экспресс-доставки, как ожидается, обработает 95,5 млрд посылок в 2021 году, а операционная выручка достигнет 980 млрд юаней (около $151,45 млрд).

Индекс собирается на основе данных ключевых логистических операторов и служб доставки Китая. Он отражает общую деловую активность и тренды в секторе.