Москва, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умер 531 пациент. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксирован 531 летальный исход», — говорится в информации.

Это на 95 смертей больше, чем сутками ранее, когда скончались 436 человек. Всего в России со старта пандемии болезнь унесла жизни 62 804 человек.

Выздоровели за сутки 24 755 человек, с начала распространения вируса — 2 825 430 человек.