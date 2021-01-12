Нур-Султан, , 11:24 — REGNUM Студенты первых курсов в вузах Казахстана начнут обучение во втором семестре в смешанном формате. Об этом 12 января заявил заместитель министра образования и науки республики Мирас Дауленов на брифинге.

По его словам, лекционные занятия будут проходить в дистанционном формате, а семинары, практические и лабораторные занятия — в очном режиме. Вместе с тем студенты остальных курсов продолжат обучение дистанционно.

Замминистра добавил, что в вузах Казахстана насчитывается 150 тыс. студентов первых курсов. Очное обучение продолжится при соблюдении санитарных требований. В частности, заполняемость аудиторий не превысит 40%.

Кроме того, для различных групп предусмотрен смещенный график перемен, чтобы избежать скопления людей в коридорах. В лабораториях на одного студента предусмотрено 5 кв. метров.

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