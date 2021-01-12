Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 14 женщин в возрасте от 67 до 94 лет и 12 мужчин в возрасте от 52 до 86 лет. Пациенты ковидных стационаров страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 242 жителя Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё восемь жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса