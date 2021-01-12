Курган, , 11:23 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 41 зарегистрирован в Кургане, сообщает 12 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 101 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 12 января выявлено 13 372 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 586 человек, 200 пациентов с COVID-19 скончались.