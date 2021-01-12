Белгород, , 11:22 — REGNUM Свыше 24 тысяч человек заразились коронавирусом в Белгородской области, в том числе 176 носителей инфекции выявлено 12 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять человек меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 347 выздоровевших пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

В стационарах находятся 1017 пациентов, в том числе 133 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лечатся амбулаторно 3217 человек, на самоизоляции 11 тыс. 615 жителей. Общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 24 тыс. 043, выздоровели 19 тыс. 524 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода — скончались жительница Белгорода, житель Грайворонского городского округа и житель Республики Крым 1938 года рождения. Всего в смертельной статистике 285 случаев.