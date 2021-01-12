Москва, , 11:38 — REGNUM С 2011 по 2020 год включительно в Москве было введено в эксплуатацию 1,6 млн квадратных метров жилья для обманутых дольщиков. Такие данные 12 января приводятся на сайте комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Всего за последние 10 лет в столице возведено 173 корпуса в жилых комплексах-долгостроях. Квартирами за этот же период были обеспечены 19 262 обманутых дольщиков.

При этом по темпам строительства рекордным оказался 2020 год, во время которого в проблемных объектах было построено 386 тысяч квадратных метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. Жилье в 2020 году предоставили 2 892 дольщикам, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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