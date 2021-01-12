Джакарта, , 11:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал ускорить поиск жертв и бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение вблизи острова Лаки в Индонезии, сообщает Antara.

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«Президент поручил мне скоординировать процесс поиска погибших и ускорить процесс поиска чёрного ящика», — заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в президентском дворце в Джакарте 12 января 2021 года.

Глава государства также попросил министра транспорта и все соответствующие ведомства улучшить качество и обслуживание авиационных услуг в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном агентстве по аэронавтике и исследованию космического пространства Индонезии отметили благоприятные погодные условия во время следования самолета Sriwijaya Air по маршруту Джакарта — Понтианак.

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