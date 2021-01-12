Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 394 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января. Накануне в регионе было зарегистрировано 390 случаев COVID-19.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 47 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (156) и Таганроге (десять). Более 31% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 3% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 56 тыс. 349 жителей Ростовской области.

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