Уфа, , 11:19 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки республики Яне Габбасовой, которая стала победительницей девятого сезона телепроекта «Голос». Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Вся республика радуется вашему успеху», — сообщил Хабиров во время вручения певице государственной награды.

Он подчеркнул, что ее победа была очень красивая и она не может не вызывать уважения.

«Мы все болели за нашу землячку», — подчеркнул глава региона.

По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, Яна Габбасова стала одной из самых молодых обладателей этого звания за всю историю.

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