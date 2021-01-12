Пенза, , 11:17 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 12 января коронавирусная инфекция зарегистрирована у 28 446 жителей, за сутки заболели 195 человек. Накануне сообщалось о 196 инфицированных. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала наблюдения 22 764 заболевших, за сутки — 139 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 342 пензенца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области, по информации на 12 января, погибшими от COVID-19 числятся 342 человека. За сутки жертвами заболевания стали два пациента — 84-летняя женщина и 88-летний мужчина.

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