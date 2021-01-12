Москва, , 11:13 — REGNUM Какое-либо «скопление людей» перед крещенскими купаниями в раздевалках сложно представить, в отличие от магазинов, где концентрация людей значительно больше. Об этом РИА Новости заявил директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев, комментируя рекомендацию управления Роспотребнадзора по Омской области воздержаться от крещенских купаний в 2021 году из-за угрозы распространения коронавируса.

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"Ну, вот сколько сам купался на Крещение, ни разу в раздевалках никакого скопления народа не наблюдал, а зачастую и в приспособленных местах сами раздевались, через полотенце», — сказал Силантьев.

По его словам, «скопление людей» меньше, чем в магазине бывает».