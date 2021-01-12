Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии выявлено два случая африканской чумы свиней (АЧС), оба — в охотничьем угодье Красночетайского района. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на совещании в правительстве руководитель госветслужбы республики Константин Викторов.

Главный ветеринарный инспектор Чувашии отметил, что в декабре 2020 года и 1 января 2021 года подтверждены по одному случаю АЧС при исследовании трупов кабанов в одном из охотничьих угодий Красночетайского района. В связи с этим проводится комплекс мероприятий по ликвидации заболевания, в том числе определены границы первой и второй угрожаемых зон в радиусах 5 и 8 км соответственно от границ эпизоотического очага.

По словам Константина Викторова, в пределах границ данных территорий нет свиноводческих предприятий, в хозяйствах населения содержится 13 свиней.

«Статус неблагополучного по африканской чуме свиней имеет Красночетайский район. Данный статус не позволяет отправлять продукцию животноводства за пределы этой территории», — сообщил руководитель госветслужбы.

Он также отметил, что в прошлом году проведено более 3,25 тыс. исследований на АЧС, в том числе проверено свыше 2,9 тыс. домашних свиней и 276 диких кабанов.

Викторов также напомнил, что в 2020 году вспышки АЧС регистрировались в соседних регионах — Нижегородской области и Татарии.

«За минувший год ликвидировано и оздоровлено 14 неблагополучных пунктов, в том числе девять по бешенству. На данный момент остаются шесть неблагополучных пунктов», — уточнил Константин Викторов.

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