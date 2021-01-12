Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 218 зараженных коронавирусом жителей, что на один случай больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано сразу шесть летальных случаев. Об этом 12 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки коронавирусная инфекция была подтверждена в 90 населенных пунктах в 16-ти из 17-ти районов региона. Наибольшее число зараженных за последние сутки было выявлено в городах Гатчина (21), Кириши (19), Выборг (16) и Бокситогорск (10).

Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 26 447 инфицированных, из них 23 648 выздоровели, в том числе 211 человек выписано за последние сутки. Умерли 313 жителей, в том числе за прошедшие сутки было зарегистрировано шесть новых летальных исходов.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто для пациентов с ковидом и пневмонией 3326 коек, из них 913 свободны (27,4%), в том числе 227 реанимационных.

Добавим, за первую неделю 2021 года в Ленобласти было госпитализировано в ковидные госпитали на 200 человек меньше, чем в предыдущий период. Поэтому дополнительные больницы в регионе для приема коронавирусных больных за это время не перепрофилировались.

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