Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области 12 января подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 149 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Всего в Брянской области выявлено 25 тыс. 494 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 23 тыс. 004 человека.

Лаборатории региона провели 381 тыс. 788 исследований на коронавирус, в том числе 853 теста проверено за сутки.