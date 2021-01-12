Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые с 23 ноября 2020 года за сутки выявлено менее трех тысяч новых носителей коронавируса. За последние сутки подтвержден 2731 новый случай заражения, сообщили 12 января 2021 года в федеральном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Это на 273 случая меньше, чем было выявлено сутками ранее. Общее количество подтвержденных фактов заражения за время пандемии составляет в Петербурге 281 770 случаев.

Выписаны после успешного лечения в Петербурге за последние сутки 1258 человек, общее число переболевших ковидом жителей достигло 169 547 человек.

К сожалению, вновь возросла суточная смертность. За последние сутки в Петербурге подтверждено 68 смертей, непосредственной причиной которых стал COVID-19. Это на 26 летальных случаев больше, чем сутками ранее. По суточной смертности Петербург остался на второй позиции среди регионов РФ после Москвы (72 случая). За время пандемии в Санкт-Петербурге ковид унёс жизни 8488 человек.

Читайте также: Беглов предупредил о возможном росте заболеваемости ковидом

Напомним, на 11 января в петербургских стационарах находились 10 218 пациентов, заболевших СOVID-19 и пневмониями. В 16 городских и семи федеральных стационарах для таких больных развернуто 12 378 коек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге обследовали на коронавирус почти 30 тыс. человек за сутки