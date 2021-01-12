Москва, , 11:07 — REGNUM За последние сутки в России выявили 22 934 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

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В 12,3% случаях клинические проявления заболевания отсутствовали. Новые заражения выявлены во всех регионах страны, лидерами являются Москва (5001), Санкт-Петербург (2731) и Московская область (1083).

Всего в России за время пандемии выявили 3 448 203 случая заражения коронавирусом.