Салехард, , 11:05 — REGNUM На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 424 его жителя прошли оба этапа вакцинации от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), все они переносят прививку хорошо. Об этом 12 января сообщает пресс-служа правительства региона.

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"С начала прививочной кампании привились 1100 ямальцев, 424 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. Все вакцинированные перенесли процедуру хорошо», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данные момент в ЯНАО поступило в общей сложности свыше 2,7 тыс. доз отечественного препарата «Спутник V», а в первом квартале ожидается поступление российской вакцины «ЭпиВакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории ЯНАО за время пандемии выявлен 33 841 носитель коронавируса при 359 скончавшихся от COVID-19.