Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Журналисты газеты Aftonbladet смоги выяснить, что 9 января государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл совершал покупки в одном из гипермаркетов сети Jula. Прошедшие недели оказались для шведских политиков не самыми легкими после разоблачений журналистов о нарушении представителями власти своих собственных рекомендаций в условиях пандемии коронавируса. Однако ситуация с походом Тегнелла по магазинам оказалась совершенно иной — на фотографии, опубликованной Aftonbladet отчетливо видно, что эпидемиолог стоит на нанесенной разметке, соблюдая при этом социальную дистанцию.

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«Я покупал продукты в другом магазине, мне понадобилось масло для бензопилы, чтобы заготовить дрова, и я пошел в магазин Jula, который побольше. Я заглянул и увидел, что там были люди, поэтому я вошел, взял масло и направился прямо к кассе. Соблюдать дистанцию было не так уж сложно», — рассказал Тегнелл в интервью изданию Aftonbladet.

«Я уже месяц не покупал продукты, а теперь купил. Масла для бензопилы в продуктовом магазине не было», — добавил Тегнелл.

«А могли вы вы вместо этого купить его в интернете?», — поинтересовались журналисты.

«Нет, насколько я знаю, купить онлайн нельзя, доставка не везде работает», — ответил Тегнелл.

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