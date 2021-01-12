Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Дистанционное образование в Казахстане продолжают получать 2 млн школьников, или 58,3% обучающихся. Об этом 12 января заявила заместитель министра образования и науки республики Шолпан Каринова.

По её словам, старшеклассники начали третью четверть в очном формате. Учеников 9−11 классов насчитывается 260 тыс. человек, или 7,4%. Всего в Казахстане насчитывается 3,4 млн школьников.

Кроме старшеклассников в штатном режиме обучаются около 25% учеников 1−5 классов и 10,3% школьников в школах с числом учащихся до 300 человек.

Ранее в министерств образования и науки Казахстана сообщили, что с января 2021 года заработная плата школьных учителей вырастет на 25%.

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