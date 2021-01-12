Иерусалим, , 11:18 — REGNUM Израиль побил рекорд по числу заражений коронавирусом: за сутки к утру 12 января в стране было зарегистрировано 9 589 новых случаев. Это максимум с начала пандемии, передает Jerusalem Post.

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Обследовано около 130 000 человек, что почти вдвое больше, чем число людей, ежедневно проходивших тестирование до второго локдауна. Около 7,6% испытуемых показали положительный результат.

С начала пандемии число инфицированных в Израиле превысило полмиллиона человек. По состоянию на утро 12 декабря вирус обнаружен у 504 269 человек.

За последние сутки в стране скончались девятнадцать человек, в результате чего число погибших достигло 3704. Больницы тоже заполняются, многие открывают новые палаты.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в больницах находилось 1759 человек. Среди них 1027 человек находятся в тяжелом состоянии.

В то же время Израиль продвигается вперед в своей кампании вакцинации. Так, 11 января еще 21 611 человек были вакцинированы первой дозой вакцины, в результате чего общее число людей в Израиле, получивших хотя бы одну дозу вакцины Pfizer, достигло 1 854 055 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил ранее, что цель состоит в том, чтобы к концу марта вакцинировать около пяти миллионов граждан, а это означает, что от 170 000 до 200 000 человек должны получать первую или вторую прививку ежедневно.