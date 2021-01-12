Ставрополь, , 11:00 — REGNUM Погода на Северном Кавказе в первую рабочую неделю января 2021 года будет удивлять жителей и приносить немалые проблемы со здоровьем лицам с метеозависимостью. Сильные снегопады практически по всему округу к середине недели сменятся существенным потеплением.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных горных районах Дагестана температура воздуха поднимется до +18°. На Ставрополье, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии воздух прогреется в канун старого Нового года до +9… +15°. Менее «жарко» будет в Чечне — до +8°.

Однако на этом потепление и завершится. Уже следующий день принесет субъектам округа новую волну похолодания, которое будет сопровождаться снегопадами. А к православному празднику Крещению Господню будет по традиции морозно — в отдельных регионах СКФО ночами градусник будет показывать до — 10°.

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