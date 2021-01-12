Москва, , 10:59 — REGNUM В Госдуме допустили трудности Telegram с хостингом, как у сервиса микроблогов Parler после перехода туда сторонников президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники Дональда Трампа начали переходить в мессенджер Telegram, сервис стал в США вторым по скачиванию приложением.

«Интересно, чем это закончится для самой «телеги». Логично предположить, что Аmazon, Google и Apple захотят поступить с Telegram так же, как до этого поступили с Parler. Тогда, наверное, Телеграм станет прятаться от их блокировок на серверах Сбера или Яндекса», — рассуждает с улыбкой депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа.

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