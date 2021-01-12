Стокгольм, , 10:57 — REGNUM На настоящий момент Агентство общественного здравоохранения Швеции еще не опубликовало каких-либо подробных данных о количестве вакцинированных жителей страны от COVID-19.

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Однако в ведомстве сообщили журналистам SVT Nyheter, что в настоящее время на территории Швеции находятся порядка 40 000 доз ковид-вакцины.

По состоянию на 11 января всего в Швецию было доставлено 175 500 доз вакцины или 170 доз на 1 000 жителей.

В лен Стокгольм поступило 30 100 доз (127 доз на 1 000 жителей). За ним следуют лены Вестра-Гёталанд и Сконе — 28 150 доз (163 дозы на 1 000 жителей) и 21 325 доз (155 доз на 1 000 жителей).