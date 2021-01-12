Донецк, , 10:56 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 289 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 8 декабря проведено 494 исследования, из них выявлен 201 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 88 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 16 498.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1464.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 9744 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 167 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.