Абакан, , 10:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 января в правительстве республики.

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За весь период в Хакасии выявлено 18 710 носителей коронавируса. Выздоровели 16 120 человек, в том числе 186 — за последние сутки.

В стационарах на сегодняшний день находятся 494 пациента. 90 человек — в тяжёлом состоянии, в том числе восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Хакасии коронавирус был выявлен у 99 человек, выздоровели 85 человек.

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