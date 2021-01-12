Симферополь, , 10:55 — REGNUM Осадки, которые выпали на территории Крымского полуострова в первую неделю января, а также ожидающиеся в ближайшие дни не окажут существенного влияния на ситуацию с пресной водой в регионе. Об этом 12 января заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

«Предварительный период (осенний и зимний) был очень сухой. И в степной, и в горно-лесной части полуострова почва настолько пересохла, что выпавшие осадки, а выпало их сравнительно немного, порядка 20−30 мм, пополнят влагой только верхний почвенный слой и не дадут существенного стока. Вся влага, которая выпала в последние дни, останется в почве», — цитирует Рябова пресс-служба КФУ.

Он добавил, что в ближайшие дни в Крыму также ожидаются осадки, даже более интенсивные, и часть из них попадёт в речной сток.

«Если прогноз оправдается, эти осадки, может быть, немного наполнят горные речки и что-то попадёт в водохранилища. Но на многое рассчитывать нет оснований по той причине, что почвенные горизонты пересохли и они впитывают всю влагу, которая выпадает», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2020 года Крым испытывает серьезные проблемы с водоснабжением из-за сильной засухи и маловодья. В городах региона действуют графики подачи воды. Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что благодаря осадкам город смог получить дополнительно 15 тыс. кубометров воды.