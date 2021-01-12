Стокгольм, , 11:23 — REGNUM В ходе продолжающейся второй волны пандемии коронавирусной инфекции эпидемиологическая ситуация в лене Сконе, расположенном на юге Швеции, хуже, чем в Стокгольме. Об этом сообщили журналисты новостного агентства SVT Nyheter, ознакомившись со статистикой по числу госпитализированных пациентов с COVID-19 в двух регионах.

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»Большая разница в том, что весной регион Сконе пострадал гораздо меньше, и поэтому у нас меньше людей, обладающих иммунитетом, чем в Стокгольме. Это, безусловно, является одной из причин», — заявила главный инфекционист Сконе Ева Меландер.

Весной 2020 года в учреждениях системы здравоохранения Сконе в сутки насчитывалось не более 100 пациентов с COVID-19, из которых около 20−25 получали интенсивную терапию в реанимационных отделениях. Однако по состоянию на 11 января, лечение от COVID-19 в Сконе получал 571 человек, 62 пациента находились в реанимации.

В настоящее время в больницах Стокгольма лечение от COVID-19 получают в общей сложности 685 пациентов, из которых чуть более 80 находятся в реанимации.

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